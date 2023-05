- L'Amministrazione Comunale di Latiano, per iniziativa dell'Assessorato alla Cultura, ha presentato in questi giorni la mostra fotografica intitolata "Mater" dalla sua autrice, la fotografa Luciana Trappolino, che per la prima volta propone, in un percorso espositivo nel prestigioso Palazzo Imperiali, ben 47 pannelli fotografici raffiguranti mamme di tutto il mondo con i propri bambini.