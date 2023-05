BISCEGLIE (BT) - “Questa mattina ho preso parte, insieme al sindaco Angelantonio Angarano, all’attivazione del mercato alimentare in via san Martino: finalmente gli operatori del settore ittico, frutta e verdura e floreale hanno uno spazio ampio, confortevole e con un’ampia area parcheggio adiacente. Finalmente l’area mercatale prende ancora più forma e si avvia a diventare, come nelle ambizioni dell’amministrazione comunale uscente, un’area polifunzionale e al servizio della città, dei cittadini, delle associazioni culturali e delle associazioni di categoria”, questo il commento del vice sindaco uscente, Angelo Consiglio, in seguito all’inaugurazione del mercato alimentare trasferitosi da Corso Umberto I a via san Martino.“Grazie in primis agli operatori per la pazienza e la disponibilità a collaborare sinergicamente con l’amministrazione, grazie a Confcommercio e al suo presidente Leo Carriera sempre vicino alle istanze degli operatori del settore e sempre in ascolto propositivo con l’Ente Comune e grazie ai cittadini per aver risposto, già in queste prime ore, con partecipazione e soddisfazione”, dichiara il candidato al consiglio comunale nella lista Il Torrione.“Andiamo avanti con slancio, senza interrompere un percorso amministrativo che ha dato, in soli cinque anni, già frutti validi e mirati alla crescita della città che amiamo”, chiosa Angelo Consiglio.