Sarà possibile visitare gratuitamente 54 luoghi incantevoli tra palazzi antichi, chiese, monumenti, cortili da scoprire e riscoprire che rappresentano il cuore dell’immenso patrimonio artistico e culturale della città. Sono 3 i nuovi siti in assoluto di questa edizione: la chiesa di San Silvestro, l’antica Via Appia (Casa Santoro) e il Palazzo Planelli Sylos.



"Facendo visita a questi complessi monumentali che conservano intatto tutto il loro fascino, grazie alla preziosa opera di protezione portata avanti dai privati, non solo sarà possibile godere di un patrimonio artistico e culturale troppo spesso ignorato, ma anche cogliere l’immenso valore sociale ed economico che la rete di dimore storiche rappresenta" sottolinea Piero Consiglio, presidente di Adsi Puglia.Dopo il grande successo della passata edizione (circa 50mila presenze), “Cortili Aperti” ha incrementato l’offerta per un viaggio magico nel bello, nel vero e nel giusto.



"E’ ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi in città – dichiara il sindaco Francesco Paolo Ricci -. Uno straordinario e meraviglioso museo a cielo aperto che il territorio offre. Bitonto si conferma città inclusiva, capace di affascinare turisti e visitatori con l’incanto del suo cuore antico. Tutto ciò, grazie al grande impegno degli organizzatori e alla imprescindibile presenza degli studenti di Bitonto, coprotagonisti di queste due giornate dedicate alla bellezza".Luoghi magnifici e stupendi tesori che danno ai visitatori la possibilità di immergersi in uno scenario unico e irripetibile.



"Anche in questa edizione sono previsti 4 percorsi: medievale, rinascimentale, barocco e ottocentesco – afferma Lucia Achille, organizzatrice della manifestazione -. E’ un momento importante per la nostra città che mette in vetrina il suo immenso valore storico-artistico. La mission dell’evento è quella di educare al bello, al senso di appartenenza, all’amore per il proprio territorio da tramandare alle future generazioni".



Saranno 630 gli studenti, di cui 30 universitari, che nei panni di “novelli ciceroni” accoglieranno i visitatori, guidandoli tra le bellezze del centro storico di Bitonto per ammirare gli splendidi monumenti e gli angoli più suggestivi. A rendere la manifestazione ancor più interessante ci saranno alcuni momenti musicali e due performance di recitazione.



L’Associazione Dimore Storiche Italiane, ente morale riconosciuto, riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, conta attualmente circa 4.500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese.



L’appuntamento per visitare le bellezze storiche di “Bitonto Cortili Aperti” è per sabato 20 maggio, dalle 18 alle 22, e domenica 21 maggio in due periodi distinti: dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 22. L’ingresso è libero.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.bitontocortiliaperti.it , la relativa pagina Facebook e sul profilo Instagram di "Bitonto Cortili Aperti.

