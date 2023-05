BITONTO - Dramma ieri per le strade di Bitonto dove è morto un impiegato comunale di 58 anni. Era alla guida della sua auto quando, a causa di un malore, è andato a sbattere contro un'auto parcheggiata in via Salvemini. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del 58enne da parte dei medici del 118, giunti sul posto insieme agli agenti della Polizia di Stato e ai vigili urbani. Il primo cittadino del Comune barese ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto.