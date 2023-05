Brindisi, carabiniere sposa il compagno in alta uniforme: picchetto d'onore per la coppia

CAROVIGNO (BR) - Fiori d'arancio a Carovigno. L'appuntato scelto dei Carabinieri Angelo Orlando, originario di San Pietro Vernotico, e Giuseppe Pezzuto, parrucchiere di Ceglie Messapica, hanno coronato il loro sogno d'amore sposandosi nella masseria Caselli, in contrada Specchiolla a Carovigno, nel Brindisino. Una cerimonia che si è celebrata in alta uniforme e con la guardia d'onore dei Carabinieri con le spade sguainate a formare l'arco sotto il quale i due sono passati mano nella mano.L'8 maggio, giorno del loro matrimonio, non è una data certo casuale, visto che i genitori di Angelo, entrambi scomparsi, si erano sposati lo stesso giorno di 60 anni fa.