BRINDISI - Le Fiamme gialle di Brindisi hanno terminato una verifica fiscale nei confronti di una società che si occupa di mediazione immobiliare. I militari hanno proceduto alla ricostruzione e alla quantificazione delle reali capacità contributive della società a seguito dell’esame di un’ingente mole di documentazione informatica.I dati hanno consentito di constatare che la società verificata avrebbe gestito una moltitudine di incarichi di mediazione per la compravendita di immobili, omettendo l’emissione delle fatture relative ad oltre un centinaio di operazioni e sottraendo a tassazione i relativi ricavi.L’attività ha riguardato gli anni d’imposta dal 2018 al 2022, ed è stata constatata una base imponibile sottratta a tassazione per circa 970mila euro ed un’evasione in materia di imposte indirette per circa 213mila euro.