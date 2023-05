TERLIZZI - Presso la “Pinacoteca de Napoli” a Terlizzi venerdì 19 maggio è stata presentata la prima edizione di “TRADIZIONI CREATTIVE” un evento coinvolgente e stimolante per tutti gli appassionati di ceramica e per coloro che desiderano scoprire la tradizione e l'innovazione nel settore.“TRADIZIONI CREATTIVE” nasce dalla sinergia tra amministrazione comunale e Associazione “Terlizzi Experience”, e propone un’inclusiva ed originale esplorazione tra botteghe storiche e luoghi dove la ceramica artistica e artigianale prende forma ogni giorno seguendo la creatività dei maestri ceramisti. Un vero e proprio museo a cielo aperto con installazioni diffuse di manufatti in ceramica seguendo un percorso itinerante che attraversa i principali contenitori culturali cittadini. Dal 19 al 21 maggio Terlizzi celebra l'arte e l'artigianato ceramico come punto di riferimento per la cultura ceramica in Italia.Alla presentazione è seguito un simposio cui hanno preso parte di Michelangelo De Palma (Assessore alle attività produttive), Daniela Zappatore (Assessore alla cultura), Francesco Paolicelli (Presidente IV Commissione Regione Puglia), Antonio Colì (Presidente nazionale Federazione Artistico di Confartigianato), Lorenzo Minnielli (Puglia Sviluppo SpA), Roberto Covolo (Comune di Bari - Responsabile Economia Urbana), Rocco Lauciello (Presidente regionale UNPLI), e Michelangelo De Chirico (Sindaco di Terlizzi).Il dibattito è stato moderato da Cristina Negro - Giornalista.Terlizzi dallo scorso 15 dicembre 2022, ai sensi della legge 9 luglio 1990 n. 188 che tutela la Ceramica Artistica e Tradizionale e la Ceramica di qualità, è stata dichiarata dall’ex MISE, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, “Comune di affermata Tradizione Ceramica”. Il riconoscimento apre uno scenario nuovo fatto di percorso di tutela, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo del settore dell’antica arte della ceramica. Terlizzi potrà partecipare a bandi tematici e rientrare tra i comuni beneficiari di fondi Regionali, Ministeriali ed Europei. Fino al 15 dicembre 2022 in Puglia si contavano solo 3 Comuni con questo riconoscimento, ora si aggiungono Terlizzi, Rutigliano e San Pietro in Lama.Terlizzi riceve inoltre un ulteriore riconoscimento. Rispondendo all’avviso pubblico della Regione Puglia per “Attività storiche” e di tradizione della Puglia emanato con l’obiettivo di riconoscere le tradizioni territoriali che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese, la bottega con i requisiti di “bottega più antica di Puglia” è stata riconosciuta Ceramiche Saldarelli di Umberto Saldarelli, fornace terlizzese in attività da oltre 200 anni essendo nata nel 1817.Altre tre “Botteghe Storiche” riconosciute sono terlizzesi e sono la D’Aniello Tradizioni, Centro Stampa Terlizzi e lo storico barbiere Del Vecchio. Le “Botteghe storiche” sono state premiate durante la cerimonia di presentazione di “Tradizioni Creattive” dal Consigliere Regionale Francesco Paolicelli.Nel programma delle tre giornate di “Tradizioni Creattive” si parte dalla Pinacoteca de Napoli dove sono sistemate le installazioni in ceramica ed i manufatti floreali a cura di Terlizzi Experience, il suggestivo MINGOTAURO studiato e realizzato dall’Architetto Tiziana Veneto, i busti di Giacomo Gesmundo, e ancora l’allestimento delle opere degli artisti locali a cura di ADSUM Arte Contemporanea.Al Dante Divino Convivio, fronte Pinacoteca, sono in mostra alcuni manufatti realizzati con l’antica arte d’incisione a cura di “I Rosoni di Puglia” di D’Aniello Tradizioni. Nell’antico Chiostro delle Clarisse fanno bella mostra le installazioni di Arredo Urbano, pannelli decorativi realizzati dagli alunni del liceo Artistico di Corato “IISS Federico II Stupor Mundi” guidati dal Prof. Giuseppe Vallarelli e dalla coordinatrice prof.ssa Donatella Di Bisceglie.Oceano di storie, il Mediterraneo è la mostra di manufatti in ceramica sul tema mare a cura degli alunni dell’indirizzo di Design Ceramica seguiti dalla prof.ssa Donatella Di Bisceglie e Nicoletta Minutilli.E ancora la Torretta Pozzo Rosso con la Ceramica Esperienzale dall’antica arte giapponese Raku curata da Paolo De Santoli.Una grande festa di contaminazioni di varie professionalità e forme di arte che per la prima volta a Terlizzi registra la partecipazione corale di più di venti esercizi artigianali e commerciali, antiche botteghe e laboratori, ceramisti, artisti della pittura, insegnanti e alunni, musei, associazioni, artisti e altri operatori del territorio, il tutto arricchito dall’evento parallelo “I Sapori della ceramica” che coinvolge esercizi della ristorazione attraverso un viaggio sensoriale a base di enogastronomia locale da proporre ai visitatori.