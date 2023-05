BARLETTA (BT) - Spiegare le motivazioni dell’istituzione di una borsa di studio per dotare il reparto di Ematologia del “Dimiccoli” di Barletta di una psiconocologa, ma anche portare all’attenzione dei cittadini i risultati dei primi mesi di attività oltre alla formale consegna di una targa da apporre presso il reparto. Si parlerà di questo e delle importanti iniziative per la festa della mamma nella conferenza stampa convocata dal Calcit di Andria nella sede di via Taranto 15 per mercoledì 10 maggio alle 18.Oltre a consiglio direttivo e soci ci sarà la partecipazione del Dott. Giuseppe Tarantini, Direttore della U.O.C di Ematologia del “Dimiccoli” di Barletta a cui sarà formalmente consegnata la targa realizzata dal Calcit per ricordare l’attività svolta nel reparto in favore dei tanti malati oncologici in cura.«Un appuntamento che vogliamo fortemente – ha spiegato il Presidente del Calcit di Andria il Dott. Nicola Mariano – perché crediamo che questa importante azione messa in campo, grazie anche al prezioso lavoro della Dott.ssa Angela Quacquarelli, ci permette di valorizzare un importante tassello di condivisione tra pubblico e privato sociale che riteniamo quanto mai virtuoso».