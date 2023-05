CAPURSO - Dramma a Capurso dove un operaio di 58 anni che stava eseguendo lavori di ristrutturazione nella sede della società Copam srl è morto folgorato dopo essere entrato in una cabina elettrica a torre.La tragedia si è consumata in via Casamassima.Secondo quanto appreso dai carabinieri la vittima stava eseguendo lavori di ristrutturazione e, per cause da accertare, dopo essere entrato nella cabina elettrica dell'alta tensione (non di pertinenza della Copam), è rimasto folgorato. La segnalazione ai carabinieri di Capurso e al personale Spesal è giunta dall'altro operaio presente sul posto.