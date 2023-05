BARI – “La decisione del Governo di sbloccare 660 milioni di euro di fondi, destinati alla costruzione di nuove residenze universitarie, è un primo passo importante in risposta alle proteste degli studenti che, da nord a sud, stanno urlando il loro grido di aiuto contro il caro affitti. Ma non basta. Se pensiamo che solo a Bari, ogni anno, 7-800 studenti che ne avrebbero diritto non possono accedere alle residenze universitarie è chiaro che non può bastare costruirne altre, ma è necessario agire anche sui prezzi degli affitti in modo da calmierare i canoni e impedire speculazioni, come accade in molte città che stanno puntando sul turismo. Non posso che essere al fianco degli studenti in questa loro battaglia. Il diritto allo studio e il diritto all’abitare non devono essere un privilegio, ed è importante garantire a tutti, a prescindere dalle loro condizioni economiche, le stesse possibilità”. Così il deputato barese Marco Lacarra.