BARI - In collaborazione con l’assessorato comunale all’Ambiente, Sorgenia organizza per domani, sabato 13 maggio, alle ore 11, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, un grande evento di plogging, l’attività di corsa e raccolta di rifiuti alla quale parteciperà anche l’assessore Pietro Petruzzelli.L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini interessati a prendersi cura attivamente dell’ambiente, è realizzata in collaborazione con Amiu Puglia e con la cooperativa Erica.L’appuntamento si svolge in concomitanza con l’arrivo nel porto di Bari del catamarano One, che effettuerà analisi e monitoraggi delle acque tra Ionio e Adriatico lungo un percorso di 1.400 miglia circumnavigando tutto il bacino adriatico.L’evento, inoltre, si inscrive all’interno del progetto M.A.R.E., sostenuto da Sorgenia, nato da un’idea della Fondazione CVC-Centro Velico Caprera e sviluppato in collaborazione con One Ocean Foundation per monitorare lo stato di salute del Mediterraneo.Per maggiori informazioni:https://www.sorgenia.it/progetto-mareFederica Petra Colombo 371 0100448