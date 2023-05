CASTRO - Voleva esplorare le grotte di Castro in compagnia del suo amico milanese, ma la visita è diventata un incubo per una 17enne. La giovane infatti è stata violentata dallo skipper a bordo della barca. I fatti risalgono al 6 giugno 2021. Secondo l'accusa, lo skipper avrebbe invitato la ragazza a timonare la barca e dopo averla avvicinata al timone avrebbe abusato di lei, mentre l'amico era intento a realizzare un video della mare e non si sarebbe accorto di nulla.Dopo la denuncia della minore, ormai maggiorenne, il 48enne skipper di Castro ha patteggiato 1 anno e 4 mesi di reclusione (condanna sospesa e nessuna menzione). L'accusa è di violenza aggravata dall'aver commesso il reato nei confronti di persona che non aveva nemmeno 18 anni e dall'abuso di prestazioni d'opera. Nei giorni successivi, inoltre, avrebbe inviato dei messaggi alla ragazza chiedendole di rivedersi, inviti che la giovane non ha mai accettato, anzi, insieme ai suoi genitori ha deciso di denunciarlo.