Negli anni Novanta, Al Bano realizza alcuni video che raccontano le sue tournée: Autoritratto, L’America perduta, Una vita Emozionale e un omaggio a Carmelo Carrisi dal titolo Nel cuore del padre trasmesso da Rai 2, vero e proprio film - l’ultimo curato personalmente dall’artista - che racconta lo straordinario rapporto con il padre.



Nel 1995 esce il CD Emozionale che si avvale, tra le altre, della collaborazione di Paco de Lucia e del grande soprano Montserrat Caballè.



Dal 1996 si apre una nuova fase artistica: torna da solista al 46° Festival di Sanremo con il brano È la mia vita. Senza mai tralasciare la musica leggera, la tentazione di cimentarsi anche con la lirica è forte per un artista dalle straordinarie doti canore che si esibisce in Bad Ischl (Salisburgo - Austria) con i tenori Placido Domingo e Josè Carreras.



Nel novembre 2001 Al Bano conduce il one man show Una voce nel sole per Rete 4. Un’esperienza ripetuta sulla stessa rete nel marzo 2002 con il programma Al Bano, Storie d’amore e d’amicizia.



Nel 2007 torna a Sanremo con la canzone Nel perdono, il cui testo è stato scritto da Renato Zero, conquistando il secondo posto.



La sua vita artistica è profondamente impregnata di fede. Illuminanti, sul piano personale, sono gli incontri con Sua Santità Giovanni Paolo II, al cospetto del quale il cantante si esibisce in più occasioni. Particolarmente vivo, in lui, è anche il ricordo di Madre Teresa di Calcutta e Padre Pio, conosciuto negli anni Cinquanta.



Al Bano è stato Ambasciatore contro la droga per l’ONU, oltre che Ambasciatore per la FAO e Ambasciatore mondiale IJF (Federazione Mondiale Judo).



In campo editoriale la vita e la carriera sono state “ricostruite” nelle due autobiografie È la mia vita e Con la musica nel cuore, diventate in pochi mesi degli autentici best-seller. I due libri Io ci credo e Fra cielo e terra raccontano il rapporto forte e intenso con la fede e la spiritualità. Le sue ultime due pubblicazioni: La cucina del sole. Le mie ricette del cuore scritto con la mamma Jolanda e Madre mia. L’Origine del mio mondo, dedicato alla stessa.



Nel 2009 Al Bano torna per la quattordicesima volta al Festival di Sanremo con il brano L’amore è sempre amore.



Nel 2011 ancora a Sanremo con Amanda è libera ottiene il terzo posto mentre nella serata dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia - cantando Va Pensiero con Demitra Theodossiou e Iannis Plutarxos - conquista il primo premio assoluto assegnato da critici e musicisti.



Nel 2012 Boy George incide Nel sole: un importante riconoscimento per la canzone che ha lanciato Al Bano nel 1967.



Nel 2013 torna al Festival di Sanremo come ospite d’onore.



Al Bano è nel cast della popolare fiction di Rai 1 Un medico in famiglia, sempre per la stessa rete, con le figlie Cristel e Romina, nel dicembre 2013 conduce Mission e Così vicini, così lontani anche in coppia con Romina Power.



Il 2018 è un anno di grandi successi: oltre al tour in Cina, per la prima volta si esibisce in Corea del Sud. È “Coach” di The Voice con Jasmine, realizza il “featuring” con Fabio Rovazzi nel brano Faccio quello che voglio e lo special televisivo Madre Mia trasmesso da Rete 4, dedicato alla mamma Jolanda.



Nel 2019 su Canale 5 conduce 55 Passi nel Sole, produce e realizza il docu-film È la mia vita.



Dal 2019 al 2021, l’attività artistica subisce dei rallentamenti a causa della pandemia provocata dal “Covid-19” ma ciò non gli impedisce di tenere un mini-concerto per medici, operatori sanitari e degenti all’esterno del Policlinico di Bari.



Con la riapertura al pubblico delle piazze e dei teatri, Al Bano ricomincia il tour in Italia e all’estero. Tra il 2020 ed il 2021 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle e a Il Cantante Mascherato, entrambi in prima serata su Rai 1.



Nel 2022 entra a far parte del roster live della DM Produzioni.



Nel 2023 partecipa come super ospite al Festival di Sanremo con Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

ROMA - Oggi Al Bano spegne 80 candeline ma i festeggiamenti sono iniziati il 18 maggio all’Arena di Verona con lo show “Al Bano 4 volte 20”, in onda martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5. Una grande festa popolare che attraverso la musica e i grandi ospiti ripercorre la vita dell’artista e insieme la storia del Paese. Un viaggio musicale che parte da Cellino San Marco e attraversa il mondo e le generazioni, diventando patrimonio condiviso.“Sono stato cresciuto a pane e valori, ma spesso c’erano più valori che pane - racconta Al Bano - è la prima volta che festeggio il mio compleanno, non è mia abitudine. L’appuntamento all’Arena ha reso questa data la festa più importante dell’anno.Non ho tempo per i bilanci, ho ancora troppe cose da fare… Mi piace essere sempre proiettato sul domani piuttosto che su ieri. Finché ne avrò la forza voglio continuare a fare così”.Sarà anche una festa della memoria collettiva, di quell’Italia che si rialza dal dopoguerra e ritrova slancio anche con la melodia, dei treni diretti al nord con un carico di nostalgia e l’aspirazione al successo e alla Felicità.Sul palco dell’Arena di Verona grandi ospiti della musica italiana che hanno condiviso questa storia sin dagli esordi e con i quali Al Bano duetterà sui loro successi mitici: Gianni Morandi, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa, Iva Zanicchi e Renato Zero che, per l’occasione, farà anche un regalo speciale ad Al Bano. Immancabile la presenza di Romina Power per celebrare l’unicità del sodalizio artistico che appartiene al vissuto e all’immaginario collettivo.Per festeggiare un traguardo così importante, sul palco con Al Bano: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr.Uno spettacolo che vivrà di suggestioni ed echi del sud, suoni di tamorre che rinviano all’essenza della musica popolare e soprattutto alle radici di Al Bano.Accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti, Al Bano ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera, spaziando con naturalezza dal repertorio pop alla romanza, dall’atmosfera gioiosa a quella più intima: una sequenza di grandi successi come “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Mattino”, “Ci sarà”, “E’ la mia vita” e “Nostalgia Canaglia” da cantare con tutto il pubblico dell’Arena.Lo show è prodotto da Arcobaleno Tre e AC Production con la collaborazione di DM Produzioni e andrà in onda martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5.Nasce a Cellino San Marco (BR) il 20 maggio 1943. Scopre la vocazione per la musica fin da bambino, decide di abbandonare gli studi magistrali e di spostarsi a Milano a 16 anni per seguire le orme di Domenico Modugno, originario di San Pietro Vernotico, un centro distante solo qualche chilometro dalla sua Cellino.Il primo approccio con la musica leggera arriva grazie al Clan di Celentano: risponde ad un annuncio ed è subito ingaggiato. Da quel momento sceglie il suo nome e diventa per tutti Al Bano.Passano poco più di due anni dalla firma del primo importante contratto con la EMI. Di lì a poco - nel 1967 - incide il 45 giri Nel sole: un successo discografico incredibile con un milione e trecentomila copie vendute. Nello stesso anno partecipa al tour italiano dei Rolling Stones.Il successo mondiale è attestato dai 26 dischi d’oro, 8 di platino e canzoni come Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita, Nel sole, solo per citarne alcune.Nel 1980 vince il Kawakami Award al Yamaha Pop Festival di Tokio e due anni dopo in Germania il Golden Europe. Nel 1982 stabilisce un record assoluto in Italia con quattro canzoni contemporaneamente nella hit parade. Nel 1984 in coppia con Romina Power vince il Festival di Sanremo con Ci sarà.