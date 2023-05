Il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale sono intervenuti sul posto per gestire la situazione.

CERIGNOLA (FG) - Questa mattina a Cerignola si è verificata una tragedia in cui un uomo di 54 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 95 bis. L'auto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un camion, ma non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente.