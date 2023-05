Compagnia Meridiani Perduti Regia Sara Bevilacqua Con Sara Bevilacqua Drammaturgia Osvaldo Capraro Disegno Luci Paolo Mongelli È la storia di Michele Fazio, ucciso per errore durante un regolamento di conti tra clan rivali e di una madre la cui vita, da quella sera, muta radicalmente direzione.



21 maggio ore 18.30 | IL FIORE AZZURRO



Compagnia Burambò Spettacolo di figura e narrazione per attrice e pupazzo di e con Daria Paoletta costruzione del pupazzo Raffele Scarimboli consulenza artistica Nicola Masciullo Un viaggio attraverso la storia di un popolo, quello tzigano, attraverso l’accettazione del diverso, il superamento delle avversità della vita, l’amicizia e la capacità di immaginare che il proprio destino non sia scritto ma è in continuo cambiamento.



27 maggio ore 21.00 | DATECI I PANTALONI! - La Resistenza delle donne



Aloia/Dipalma Drammaturgia e regia di Elisabetta Aloia, ricerca vocale a cura di Marinella Dipalma Luci Gianni Colapinto Con il patrocinio di ANPI provinciale Bari “Dateci i pantaloni!” è una tessitura di parole e canti che intreccia le vite di donne partigiane, partendo dalla loro quotidianità e dalla concretezza delle azioni. Una storia che parla e canta di donne combattenti e coraggiose.



28 maggio ore 18.30 | SOLA CONTRO LA MAFIA



Teatrermitage con Arianna Gambaccini | adattamento e regia Vito d’Ingeo disegno luci Claudio De Robertis tratto da “Non la picchiare così. Sola contro la mafia” di Francesco Minervini, ed. La Meridiana| in collaborazione con Libera Puglia Maria, donna-bambina, si consegna inconsapevolmente nelle mani di un boss della mafia pugliese che la soggioga, ne fa una sua proprietà e la usa per compiere operazioni e traffici illeciti. Con la fuga e la decisione di farsi “testimone” contribuirà a sgominare uno dei più efferati clan della cosiddetta “quarta mafia”. Direzione artistica: Elisabetta Aloia Coordinamento: Annalisa Zito Responsabile tecnico: Gianni Colapinto Segreteria organizzativa: Cinzia Campobasso Progetto Grafico: Beatrice Cesarano @ph Francesco Rametta



Gli spettacoli sono gratuiti e l’ingresso è su prenotazione al 342 0771754 fino ad esaurimento posti.

TRIGGIANO (BA) - Parte a maggio la rassegna di teatro al femminile “INAUDITA o di tutto quello che non si può tacere” firmata Fondazione Pasquale Battista e con la direzione artistica di Elisabetta Aloia. All’interno della Manifestazione “Capaci di legalità 2023” (da maggio a dicembre), in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Triggiano e con il Patrocinio della Regione Puglia, la Fondazione inaugura il Semestre della Legalità con questa rassegna in cui in scena ci sono le donne. Donne che raccontano storie che hanno a che fare con la legalità, declinata in tutte le sue sfumature possibili: lotta contro la mafia, lotta al razzismo e alla discriminazione in ogni sua forma, lotta alla violenza sulle donne, lotta per l’affermazione dei diritti delle donne.Quattro proposte diverse tra loro, che indagano tematiche attuali, forti, talmente vicine a noi tutti che non possono essere più date per scontate, ma devono essere approfondite e affrontate. Quattro storie che meritano di essere ascoltate! La Fondazione Pasquale Battista, la Regione Puglia e il Comune di Triggiano rinnovano il ricordo e la memoria del concittadino triggianese Rocco Dicillo e a partire da maggio fino a dicembre, Triggiano sarà protagonista di eventi artistici, culturali e sociali che puntano a trattare il tema della Legalità nei suoi diversi significati: dal contrasto alla mafia, alle differenze di genere, culturali e religiose per costruire un futuro di pace e accoglienza.L’appuntamento è per il 20 maggio 2023 alle 20.30 con l’inaugurazione della rassegna alla presenza dell’amministrazione comunale, del Sindaco Antonio Donatelli e dell’assessora alla Legalità Arcangela Finamore, e con il primo spettacolo nella Sala Teatro della Casa della Cultura “Rocco Dicillo” di Triggiano (BA).20 maggio ore 21.00 | STOC DDO' – IO STO QUA