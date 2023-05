TRICASE - L’appuntamento rappresenta l’evento conclusivo del progetto INERRANT Plus, la capitalizzazione dei risultati delle iniziative che hanno visto Italia, Albania e Montenegro impegnate nella creazione di una piattaforma di matching delle eccellenze della ricerca, della formazione, dell’internazionalizzazione. Tale struttura promuoverà le best practice della formazione continua, come forma di apprendimento che contribuisce ad incrementare conoscenze, capacità e competenze per la crescita professionale e personale. Nel corso dell’incontro Confindustria Lecce metterà a sistema con i partner italiani, albanesi e montenegrini gli esempi di eccellenza in ambito formativo oltre alle innumerevoli opportunità legate al mondo della formazione, che contribuiranno e stanno contribuendo alla crescita e ad uno sviluppo sinergico delle imprese e dei territori di riferimento.Il programma dell’evento, dopo i saluti di Antonio De Donno, sindaco di Tricase, di Nicola Delle Donne, presidente reggente di Confindustria Lecce, di Sebastiano Leo, Assessore alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, di Davide Marcianò, JS Authority, prevede l’avvio della prima sessione di lavori proprio sul tema delle buone pratiche in ambito formativo. Interverranno: Marco Chitano, Life and Business Coach e i rappresentanti delle seguenti imprese: DFV Srl; Emmegiemme Shoes Srl; Forno Pronto Srl; Leo Shoes Srl; Marevivo Srl; San Demetrio Srl; TR Inox Srl.Seguirà una tavola rotonda con i presidenti delle Sezioni di Confindustria Lecce che si confronteranno sull’evoluzione della formazione nei diversi settori produttivi.Chiuderanno i lavori della mattinata gli interventi delle imprese albanesi e montenegrine che illustreranno le iniziative portate avanti per la crescita delle risorse umane.Nel pomeriggio si alterneranno su “i nuovi modelli formativi per le imprese” gli interventi dei referenti del Centro per l'impiego di Tricase; del Dhitech Scarl; dell’ITS Meccatronica “Antonio Cuccovillo”; dell’ITS MI.TI. Moda.Chiuderà la giornata Danilo Martino, project manager Confindustria Lecce.