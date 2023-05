CONVERSANO - Giovedì 11 maggio è stata pubblicata sul profilo social del Duc di Conversano una call per la selezione di un’agenzia di comunicazione che realizzi la piattaforma E-commerce del distretto con l’intento di promuovere i prodotti e servizi dei soci anche attraverso il web.“Abbiamo pensato di estendere la visibilità e la commercializzazione - ha affermato Michele Tatone, manager del DUC di Conversano – anche oltre i confini stessi dell’area di competenza. Quindi oltre a puntare ai cittadini di Conversano, ci rivolgiamo a quelli dei paesi limitrofi e ai turisti che ogni giorno visitano la città, cercheremo di presentare e vendere anche a chi sta dall’altra parte del mondo”.Con questa iniziativa, che si chiuderà venerdì 19 maggio, si intende trovare un’agenzia che realizzi la piattaforma entro la prima parte dell’estate. Il sito dovrà essere sviluppato sia in lingua italiana che in inglese e per gli imprenditori aderenti al Duc sarà prevista un’attività formativa iniziale con contenuti on demand che potranno essere consultati più volte. Il testo integrale dell’avviso pubblico è scaricabile dal link https://we.tl/t-aSQJrYQupR e le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo mail: associazioneducconversano@gmail.com.“La nostra idea è quella di creare una vetrina e un ambiente virtuale di comoda fruizione per i visitatori e facile da utilizzare per gli utenti, ovvero i soci del Duc, che potranno sfruttarla gratuitamente, al di là di proprie iniziative online”.Dopo l’iniziativa “Il magico Natale dei bambini”, il Distretto Urbano del Commercio di Conversano prosegue la sua azione di sostegno e sviluppo delle attività commerciali locali, che proseguirà anche nei prossimi mesi con attività legate all’arredo urbano, oltre che a quelle prettamente legate al commercio.