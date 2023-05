Ad esempio, l'uso delle mascherine è obbligatorio nei reparti ospedalieri che ospitano pazienti fragili e nelle RSA, e potrebbe essere richiesto anche nelle rispettive sale d'attesa. Gli direttori sanitari delle strutture hanno l'ultima parola sulle precauzioni da adottare.





Intanto il tampone per l'accesso ai pronto soccorso o per visite specialistiche è stato cancellato, ma resta necessario per i ricoveri o le prestazioni in day hospital o day service. Inoltre, non ci sono più limitazioni per gli accompagnatori.





La Regione, per quanto concerne i medici di famiglia e i pediatri, ha rimandato alle linee guida di FIMMG e FIMP, in base alle quali l'uso delle mascherine per i medici è fortemente consigliato e potrebbe essere richiesto ai pazienti che accedono in studio in particolari situazioni epidemiologiche o se il paziente appare sintomatico.

BARI - Sebbene l'OMS abbia dichiarato la fine dello stato di emergenza mondiale per la pandemia da Covid-19, alcune regole sono ancora in vigore per contenere il virus, che è ancora presente ma meno pericoloso grazie ai vaccini. La Regione Puglia ha chiarito le disposizioni dell'ordinanza firmata dal ministro Schillaci.