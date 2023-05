La storia di questo sport attraversa tre secoli e presenta tantissime curiosità, per questo il palinsesto delle scommesse sui record all time del tennis è sempre vasto e offre un’ampia panoramica di tornei che vanno ben oltre il Grande Slam, comprendendo anche i titoli del circuito ATP e WTA.Ecco alcune curiosità fra le più importanti sulla storia del tennis e sui record assoluti da battere.Dopo la prima metà del 1800 iniziarono a comparire le prime manifestazioni tennistiche, fino al 1877 quando venne giocato il primo vero torneo ufficiale che dette vita alla storia del tennis: Wimbledon. Ancora oggi, questo torneo è il più prestigioso e rientra nei quattro Open del Grande Slam, che a loro volta costituiscono i tornei più antichi di tennis.Nel 1881 venne disputata la prima edizione dell’US Open, mentre dieci anni dopo nel 1891, venne inaugurato l’Open francese, conosciuto anche come Roland Garros. Il torneo relativamente più giovane del Grande Slam è l’Australian Open, nato nel 1905.Ogni anno le quote tennis di Djokovic e Nadal su Betfair presentano una grande sfida, perché questi due atleti detengono tantissimi record, fra cui quello del testa a testa più lungo di sempre. Dal 2006 fino al 2022 lo spagnolo e il serbo si sono scontrati in campo ben 59 volte, per un totale di 30 vittorie per Djokovic e 29 per Nadal.Come accennato, Djokovic e Nadal condividono altri record assoluti, come il numero massimo di vittorie ottenute nei tornei del Grande Slam, 22, entrambi hanno battuto il record di Federer fermo a quota 20 titoli.Per quanto riguarda i titoli ATP, Djokovic e Nadal restano i tennisti in carriera più vincenti, rispettivamente a quota 93 e 92 titoli, ma il record assoluto è di Jimmy Connor con 109 titoli nel circuito ATP, seguito da Federer a quota 103 vittorie.La tennista più vincente di sempre nel Grande Slam per la categoria WTA è Serena Williams con 23 tornei vinti, segue Steffi Graf con 22 titoli. La campionessa americana ha vinto in totale 351 match nei tornei del Grande Slam ed è la migliore in assoluto.Per quanto riguarda i titoli del circuito WTA, la Williams si trova al quarto posto ed è la tennista più vincente ancora in carriera con 73 titoli, al terzo posto c’è Steffi Graf con 107 vittorie, preceduta da Chris Evert con 157 trionfi. A dominare questa speciale classifica è la tennista ceco – americana Martina Navratilova con 167 titoli.Nel 1933 il tennista australiano Jack Crawford aveva vinto i primi tre tornei del Grande Slam e riuscì ad arrivare in finale anche all’US Open, ma non riuscì a vincere nonostante andò in vantaggio per 2 set a 1 contro Fred Perry. A quanto pare, in quel periodo era abitudine sorseggiare un brandy dopo il terzo set, e Crawford crollò nel quarto e nel quinto set perdendo il match, dicendo addio alla possibilità di vincere il Grande Slam. Per molti la sconfitta fu colpa di quel brandy.