OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi religiosi nella città di Ostuni: dal 25 al 28 maggio 2023 si festeggerà la Chiesa dei Cappuccini festeggerà la Titolare "Maria di Nazareth Madre di Dio e Madre nostra". L'evento è organizzato dalla Confraternita della Madonna dei Fiori.





Questo il programma:





25 Maggio

ore 19,00 Santo Rosario e celebrazione Santa Messa





26 Maggio

ore 19,00 Santo Rosario e celebrazione Santa Messa





27 Maggio

ore 19,00 Santa Messa con la condivisione delle Confraternite di Ostuni





28 Maggio

Festa della Madonna dei Fiori, Pentecoste

ore 9,15 Santa Messa Solenne presieduta da Mons. Domenico Caliandro (Arcivescovo emerito di Brindisi-Ostuni)

ore 19,15 Vespri e a seguire la processione. Al termine preghiera a Maria da Nazareth

Il giorno 28 maggio la Chiesa Cappuccini sarà aperta tutto il giorno per l'omaggio floreale alla Madonna

Itinerario processione: Chiesa Cappuccini, Largo G. Bianchieri, Via F. Cavallotti, Corso Garibaldi, Via Cav. di Vittorio Veneto, Via Mons. Giuseppe Palma, Via Giovanni XXIII, Chiesa Cappuccini.