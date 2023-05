BARI - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha querelato Luciano Canfora per averla definita "Neonazista nell’animo. Canfora definì così la premier nel corso di un incontro sul conflitto in Ucraina che si è svolto al Liceo Fermi di Bari.Il noto filologo barese, difeso dall’avvocato Michele Laforgia, è indagato dalla Procura di Bari per diffamazione, nell’ambito di un’indagine coordinata dal pm Giuseppe Dentamaro.