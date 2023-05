ORSARA DI PUGLIA – Un lungo weekend di sapori, passeggiate in bicicletta, degustazioni, visite guidate e laboratori: su www.visitmontidauni.it, è possibile prenotarsi per una o più attività dell’Open Days che si terranno a Orsara di Puglia venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio.Gli Open Days a Orsara inizieranno venerdì 26 maggio e offriranno una serie di iniziative, a partire da quella in programma alle ore 16 e alle 17, con “Fatti la pizza tua”: mani in pasta nel Laboratorio sulla panificazione nel Forno di Pane e Salute. Alle 17.30, la visita guidata del borgo, per scoprire storia e bellezza del centro storico orsarese. Per assaporare le prelibatezze di Orsara sono due gli appuntamenti: il primo alle ore 18.30, il secondo alle 19.30.Il giorno dopo, sabato 27 maggio, le attività inizieranno dal mattino. La prima proposta è per gli amanti delle due ruote, con la ciclo-escursione “In bici lungo la Francigena” in programma alle 8.30. Dalle 9.30 fino alle 12.30, presso l’Info Point di via Mentana (Palazzo De Gregorio), i visitatori prenotati potranno ritirare i gadget degli Open Days. Visita guidata al borgo (ore 10.30) e lezione di Spartan System (10.30 Parco San Mauro) le proposte di metà mattinata. Per ricaricarsi, alle ore 12 l’aperitivo a base di prodotti e pietanze tipiche presso Borgo Antico e il “Degusta Orsara” preparato da Silos. Dalle ore 16 e fino alle ore 23, tutta un’altra serie di iniziative, dal laboratorio “Fatti la pizza tua” allo Spartan System nel Parco San Mauro; e ancora, lezioni di yoga presso l’Agriturismo Monte Preisi, lezioni per imparare a intrecciare cestini di vimini, visite guidate al borgo, merenda contadina e spettacolo musicale di Luca Longobardi nel complesso abbaziale.. L’ultima delle tre giornate degli OPEN DAYS, a Orsara di Puglia, offrirà per iniziare un’escursione naturalistica a Monte Preisi (ore 8.30). Alle ore 9, invece, al Parco San Mauro inizierà la Lezione di Tai Chi Chuan. Dalle 9.30 fino alle 12.30, presso l’Info Point di via Mentana (Palazzo De Gregorio), i visitatori prenotati potranno ritirare i gadget degli Open Days.Nel Parco San Mauro (ore 10.30), lezione di Spartan System. Davanti alla Fontana Nuova, invece, allo stesso orario si potrà partecipare al Laboratorio del Cestaio sull’intreccio dei vimini. Aperitivo a base di prodotti e pietanze tipiche “Da Casoria” alle ore 12. base di prodotti e pietanze tipiche. Alle 17, lezione di Spartan System presso Parco San Mauro. Visita guidata al borgo alle ore 17.30. Info e prenotazioni al link www.visitmontidauni.it disponibile anche in versione app per smartphone.