Il maltempo concede 48 ore di tregua alla Romagna, dove le alluvioni hanno provocato 14 vittime e oltre 36mila sfollati. Il premier Giorgia Meloni ha lasciato con un giorno di anticipo il G7 di Hiroshima e oggi visiterà le zone colpite, per le quali martedì in Consiglio dei ministri saranno approvate le misure.Intanto sono state aperte due inchieste sull'elicottero precipitato ieri mattina a Belrichetto di Lugo, nel ravennate, tra un campo allagato e una strada ricoperta di fango. Uno - come riportano i due quotidiani locali - è stato avviato dall'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, l'altro dal pm di turno Angela Scorza che ha disposto il sequestro del mezzo.Due le ipotesi di reato al vaglio: lesioni colpose e disastro aereo, in primo grado a carico di ignoti in attesa di incarico per consulenza tecnica. L'allerta riguarda ancora Piemonte, Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni che continueranno ad essere flagellate da forti piogge anche per gran parte della giornata odierna.A Reggio Calabria ieri c'è stata una vittima, un uomo travolto da un albero in una pineta vicino casa.