Le semifinali di Europa League che coinvolgono Juventus e Roma saranno trasmesse in chiaro dalla Rai, oltre che dalle tv a pagamento di Sky, già detentrice dei diritti per la medesima competizione. L'accordo segue il provvedimento dell'Agcom che prevede la diffusione in chiaro per eventi sportivi di "particolare rilevanza per la società".Di conseguenza, Rai 1 trasmetterà giovedì 11 maggio la gara di andata Juventus-Siviglia alle ore 21 e, giovedì 18 maggio 2023, sempre alle ore 21, la semifinale di ritorno Bayer Leverkusen-Roma.