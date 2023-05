Fasano, anziana mette in fuga i rapinatori

FASANO (BR) - Ancora furti e rapine nel Brindisino. È riuscita a spaventare i ladri iniziando a urlare. Il tentativo di rapina è avvenuto la sera del primo maggio in via Gaito. L'anziana di 79 anni è stata aggredita da tre uomini dal volto coperto che hanno tentato di immobilizzarla.La 79enne ha iniziato a urlare costringendo i tre a fuggire. Ad intervenire sul posto i carabinieri che stanno indagando per risalire all'identità dei malviventi grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.