FASANO (BR) - Nuovo dramma sulle strade pugliesi. Il furgone guidato da un 24enne si è schiantato frontalmente contro un camion sulla strada provinciale che attraversa il Canale di Pirro, a Fasano, e poi porta nella Murgia barese. Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118, ma l'intervento è stato vano e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Al via le indagini dei carabinieri.