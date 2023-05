Tra l'altro artisti e scrittori hanno rintracciato una sorprendente sintonia tra noi che ci riteniamo “moderni” e i nostri avi in quanto non ci accorgiamo di essere animati da identiche aspirazioni alla pace, alla conoscenza, alla verità, all’amore, alla giustizia, all’amicizia, alla felicità e siamo animati dalla volontà di invertire la rotta del nostro cammino per evitare di disperderci nel tunnel dell’autodistruzione che, del resto, costituirebbe l’estrema sconfitta di ogni uomo che si illude d’essere “sapiens” ma smarrisce spesso la via retta dei valori e delle radici identitarie che danno senso al tempo della vita quando diveniamo tanto fragili da non riuscire più a realizzare i nostri sogni.



Solo ricorrendo alla ragione e all’aiuto di Dio, come Dante ricorre a Virgilio, potremo seguire “un altro viaggio” e non proseguire il cammino verso un orrendo precipizio ma riusciremo a riveder le stelle che non sono altro che le virtù, i talenti e le conoscenze che danno magici colori alla vita e ci invitano a risorgere dopo ogni scoraggiamento evitando ogni ulteriore fragilità, invidia, superbia, avarizia e ricorrendo al buonsenso, al dialogo sereno, costruttivo e responsabile, alla voce della coscienza, al senso della giustizia e all’impegno volto a garantire il bene di tutti. Proprio questo noi facciamo quando amiamo profondamente una persona e ci sentiamo pervasi da un irrefrenabile desiderio di bellezza, armonia e volontà di dar vita a un mondo più ricco di Pace sovranazionale e di “rinascite” dopo fasi di sbandamento esistenziale e ci sorprendiamo a combattere ogni forma d’odio, egoismo, violenza o cupidigia e diamo vita a preziosi attimi di sincerità, amicizia, tenerezza e affetti sinceri, disinteressati, purissimi e immortali perché solo essi possono liberarci da ogni sorta di infelicità e svelarci il mistero di Dio, dell'Amore, della Trascendenza e del Sommo Bene.



Dal 20 al 27 maggio 2023 al Palazzo Ducale di Martina si terrà l’esposizione di interessanti opere pittoriche. Il 20 maggio, alle 18,30 in sala consiliare, al Palazzo Ducale si terrà il vernissage con interventi di Carlo Dilonardo Assessore alle Attività Culturali, allo Spettacolo e alle politiche educative e formative), Teresa Gentile (presidente del Salotto Culturale Recupero), Mimmo Annicchiarico (docente di storia e filosofia nei licei ), Marzia Lazzaro (artista): previsto anche un intermezzo narrativo-musicale con Sabrina Palmisano, Pierluigi Brancaccio, Marianna Ruggi e accompagnamento musicale di Carmen Gentile (violoncello), Giulia Palagiano (flauto). Le riprese web Librinstreaming verranno trasmesse nei prossimi giorni. Il 23 maggio alle 9,15 si terrà l’incontro con gli studenti presso la Sala Consiliare del Palazzo Ducale. Alle 9,30 sarà visitata la Mostra d’arte “Dante e Beatrice” (ieri e oggi). Alle ore 12 seguirà la conferenza dal tema “La centralità della Vergine nella Divina Commedia” a cura del Dirigente scolastico prof. Domenico Camarda. Parteciperanno a tale incontro l’assessore Carlo Dilonardo, gli studenti del Leonardo da Vinci, la prof. Cinzia Garganese, Antonia Carucci, Mariagrazia Buonfrate, gli studenti del Liceo Tito Livio, le prof.sse Maria Rosaria Liuzzi e Antonella De Michele, gli studenti dell'istituto Ettore Majorana, le prof.sse Serena Sonia Spagnoletti e Lucia Locorotondo. Il 27 maggio alle 18,30 si terrà il finissage con premiazione del Concorso letterario e della Mostra pittorica.



In tale occasione la presidente dell’Associazione culturale Artemozioni Lucia Torricella e la segretaria delle Pubbliche Relazioni, Anna Maria Martucci saranno le amabili presentatrici. Seguiranno gli interventi dell’Assessore Carlo Dilonardo e dei componenti della Giuria: Teresa Gentile, Giulia Basile e Gian Carlo Lisi. Infine il 6 giugno 2023 si terrà l’attesissima Commedia Musicale “Il saluto di Beatrice a Dante” al Piccolo Teatro Comunale “Valerio Cappelli”.

Interverranno associazioni, testate giornalistiche, web e radiofoniche locali e regionali con ospiti italiani e stranieri che nel nome di Dante e Beatrice hanno saputo cristallizzare in poesie, dipinti e meravigliosi prodotti multimediali le emozioni da loro provate rileggendo personalmente la Divina Commedia e che, ancor oggi, com'è avvenuto nel corso di 700 anni, non fanno altro che porre in evidenza i vizi e le virtù degli uomini che restano identici pur nel mutare dei tempi e dei modi di concepire il senso da dare alla vita e al ruolo delle donne nel contesto sociale.