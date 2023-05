Foggia, agguato in via Gioberti: gambizzato 40enne

FOGGIA - Si torna a sparare a Foggia dove un uomo di 40 anni è stato colpito a una gamba mentre si trovava davanti a un bar di via Gioberti. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove è ricoverata. Secondo le prime informazioni, guarirà in due settimane. Alla base dell'agguato ci sarebbero futili motivi.Ad intervenrie sul posto gli agenti della Squadra mobile che sono riusciti a identificare il 43enne che ha sparato. Quest'ultimo deve rispondere di porto illegale d’arma da sparo e lesioni aggravate dall’uso dell’arma. Non ancora ritrovata la pistola.