BARI - Il prossimo fine settimana, 27 e 28 maggio, spazio alla terza edizione dell’iniziativa “Tesori nascosti di Puglia”, ideata e organizzata dall’Unpli Puglia Aps con il patrocinio della Regione Puglia-Assessorato all’Industri Turistica e Culturale.Un’iniziativa che mira alla scoperta e valorizzazione dei beni culturali della nostra regione, «uno per ciascuna delle quattordici delegazioni Unpli, svelati e raccontati da guide abilitate affinché le peculiarità architettoniche, paesaggistiche e storiche che non ricadono tra le attrattive più conosciute, abbiano una visibilità maggiore per il loro enorme valore culturale non sempre noto», spiega Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia Aps.Il progetto nasce dalla necessità di dare priorità alla sfida costituita dalla “rinascita culturale” e dalla sua centralità per società inclusive, resilienti e sostenibili, con l’obiettivo di prendersi cura del patrimonio, di occuparsi dei luoghi, ma anche del modo in cui i visitatori li vivono.Il programma vanta quattordici appuntamenti che punteranno a far conoscere le bellezze celate delle nostre comunità non solo a chi visiterà le città pugliesi, i territori rurali, i centri storici, chiese e palazzi, ma anche ai cittadini stessi che, molto spesso, non sanno dell’esistenza di simili e straordinari tesori.«La Puglia, che è da sempre terra ricca di suggestioni e che dispone di un’ampissima offerta di attrattori turistici, conserva, infatti, numerosi siti privati e pubblici che meritano adeguata valorizzazione e che grazie a “Tesori Nascosti” vengono resi fruibili e rinascono grazie all’azione diretta delle Pro Loco. Buon viaggio tra le bellezze recondite di Puglia. Grazie alla Regione Puglia per la fattiva collaborazione e alle Pro Loco Unpli impegnate nel programma dell’edizione 2023 per la professionalità, la passione e la dedizione profuse», sottolinea Lauciello.