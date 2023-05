BARI - “Addio Ni! È stato un vero piacere fare la tua conoscenza e prendersi cura di una cagnolina fantastica come te”. E' l'incipit del post pubblicato su Facebook dal Canile Sanitario di Bari. La cagnolina di razza Bull Terrier rimasta sola a Bari dopo la morte del suo padrone, un turista americano morto improvvisamente un mese fa nell’aeroporto del capoluogo pugliese, tornerà quindi nel paese dove è nata.“La tua storia - prosegue il post - ci ha scossi particolarmente, e abbiamo fatto l’impossibile per accudirti al meglio, e soprattutto per mettere la parola fine ad una storia incredibile che aveva il diritto di terminare esattamente così: con te di ritorno a casa dai tuoi affetti . Una casa oltreoceano che, a dispetto di tutta la burocrazia, doveva averti esattamente lì. Nella sfortuna incredibile, hai avuto degli angeli custodi al tuo fianco….e noi siamo felicissimi così! grazie a tutti coloro che si sono spesi per lei, consentendoci di superare ogni ostacolo. Nel rispetto della privacy, non faremo nomi, ma voi tutti sapete! Addio Ni!”.