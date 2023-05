GIOIA DEL COLLE - Per motivi ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato sulla strada che da Gioia del Colle porta a Noci. Una donna di 51 anni, infermiera, è stata soccorsa dalla stazione 118 Mike di Noci e dai vigili del fuoco di Putignano.La 51enne è rimasta gravemente ferita alla mano e alla testa, motivo per cui i vigili del fuoco giunti sul posto sono intervenuti in soccorso dell'infermiera e i soccorritori del 118 hanno tagliato l'anello che la signora portava al dito che impediva la circolazione sanguigna. Liberata la falange, la donna è stata subito trasportata all'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.Ad intervenire sul posto i Carabinieri di Gioia del Colle.