Tutto sarebbe nato da una violenta lite tra i due, seguita da un pestaggio a calci e pugni fino a quando lui, non contento della violenza già inferta, ha deciso di legarla ad una sedia ed 'incaprettarla'. Quando si è sbarazzato di lei, ha pensato che fosse finita, e invece l'ha fatta sdraiare sul letto per legarle tutti gli arti e continuare così a picchiarla. Il processo contro il 32enne prenderà il via a settembre e la donna si costituirà parte civile.