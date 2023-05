TRANI - Unire sport e salute alla solidarietà: si avvicina il weekend finale di maggio targato Ail Bat con l’obiettivo di accrescere la platea di sostenitori dell’associazione che si dedica ad assistere e sostenere i malati ematologici e le loro famiglie.Si inizia con “Yoga per Ail”: una giornata alla Lega Navale di Trani a partire dalle ore 9 di sabato 27 maggio, in collaborazione con Armonia Yoga Studio, dedicata al benessere psicofisico che la disciplina orientale aiuta a recuperare. Il costo di iscrizione è di 10€ che saranno devoluti interamente all’associazione: per i malati ematologici la partecipazione sarà gratuita. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 3715665395 (Rossana) e 3760171569 (Segreteria Ail Bat).Ma non è finita qui…È diventato un motto che produce realtà: “Uniti si può”. Sarà questo il titolo del secondo evento del weekend dedicato allo sport: si terrà il 28 maggio, con inizio alle ore 9 presso lo Sport Academy Village in via Barletta 218 ad Andria, un torneo di padel aperto a tutti.L’evento gode del patrocinio del Comune di Andria e dell’Asl Bat.La quota di partecipazione è stata fissata a 15 € e comprende una maglietta in tessuto tecnico. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 389 1003147.Il presidente dell’Ail Bat Vito Leonetti e il consigliere Francesco Lorusso, promotore degli eventi: «Vogliamo continuare a potenziare i servizi offerti ai malati ematologici in cura presso l’ospedale Dimiccoli di Barletta: abbiamo bisogno del sostegno di tutti e vogliamo già da ora ringraziare i numerosi sponsor che ci stanno sostenendo in tutte le nostre iniziative. Queste due iniziative si inseriscono nell'ambito del progetto nazionale “Sport e Salute” finalizzato a favorire il rinserimento sociale dei pazienti che hanno felicemente superato la malattia. Coniugare sport, salute e benessere deve diventare una priorità nell’agenda di tutti e uniti si può!».Appuntamento dunque al 27 e 28 maggio per la doppia raccolta fondi che sarà ulteriore dimostrazione del grande cuore solidale dei cittadini del nostro territorio.