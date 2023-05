Durante la concitazione sono stati lanciati verso i militari, sassi, bottiglie e molotov. Il comandante della missione Kfor, il generale di divisione Angelo Michele Ristuccia, dichiara: "Gli attacchi ingiustificati alle unità della Nato sono inaccettabili e la Kfor continuerà ad adempiere al suo mandato in modo imparziale".

- 25 soldati della Kfor, di cui 14 italiani, sono rimasti feriti nel nord Kosovo, dove sono intervenuti per sedare le proteste in alcuni comuni come Zvecan, esplose per l'elezione del sindaco di etnia albanese avvenuta nel ballottaggio.