BARI - La grande industria torna a Bari. L'azienda leader nella produzione di prodotti chimici per l'edilizia Mapei ha deciso di investire nel capoluogo pugliese acquistando un capannone nella zona industriale, con un'operazione di circa 10 milioni di euro, per l'apertura del nuovo stabilimento che avrà 70 dipendenti. Le procedure di assunzione sono già state avviate.Quello di Bari sarebbe il primo nel sud Italia realizzato dall'azienda, che conta 84 stabilimenti nel mondo di cui due nello stivale. Lo stabilimento di Bari produrrà materiali come massetti e intonaci.