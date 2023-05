LECCE - Nik’s & Co va in trasferta: giovedì 18 maggio l’eclettico cocktail bar milanese parteciperà alla prima edizione della Cocktail Week di Lecce come ospite del rinomato Laurus per una serata speciale che celebrerà un’icona della miscelazione, l’Old Fashioned grazie alla collaborazione con Woodford Reserve, il pregiato bourbon americano.L'evento, che avrà inizio alle ore 20, offrirà a tutti gli appassionati di questo intramontabile cocktail tre declinazioni dell’Old Fashioned: oltre alla versione classica, infatti, saranno presentati due twist creativi che doneranno un tocco di originalità e modernità a questo famoso drink. L'aroma ricco e avvolgente del bourbon Woodford Reserve si fonderà con gli ingredienti scelti con cura per creare un'esperienza gustativa senza pari.L'Old Fashioned, uno dei cocktail più antichi e amati al mondo, si basa su un equilibrio perfetto di sapori, grazie alla combinazione di bourbon, zucchero, amari e un'aggiunta di arancia e ciliegia. Durante la serata, gli ospiti avranno l'opportunità di sperimentare nuove interpretazioni di questo classico, scoprendo nuovi profili di gusto e apprezzando la maestria di Leo Sculli e Marco Garavaglia, del Nik’s & Co, e di Marco Fabbiano, del Laurus, nell'arte della mixology.La presenza di Nik's & Co alla Cocktail Week di Lecce, dopo la guest di Marco Fabbiano del 4 maggio scorso a Milano, rafforza l’importanza dello scambio nel mondo della mixology, un’arte dove la creatività dei bartender e la sperimentazione sono sempre più apprezzati dal pubblico.www.niksandco.it