TARANTO - Willie Peyote, c’è il “tutto esaurito”. Come previsto, in occasione del concerto in programma mercoledì 17 maggio alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, il trentasettenne cantautore torinese ha fatto registrare un altro “sold out” all’interno della Stagione Eventi 2022/2023 promossa dall’Orchestra della Magna Grecia che nell’occasione sarà diretta dal Maestro Enzo Campagnoli.E’ uno spettacolo pensato per il nostro pubblico più giovane, che ce ne aveva fatto richiesta – dice il Maestro Piero Romano, Direttore artistico dell’ICO Magna Grecia e della Stagione Eventi – così da aver invitato il nostro pubblico più affezionato a cedere, per una volta, il posto a figli e nipoti, proprio perché questo straordinario appuntamento raccoglie in modo particolare l’interesse di adolescenti e giovanissimi. Del resto, la scelta di traiettorie musicali eterogenee che possano abbracciare interessi diversi è stata sempre condivisa. Una scelta, questa, che da trent’anni premia il nostro impegno nei confronti di un pubblico in continua crescita».Giunta al trentesimo anno di attività, la Stagione Eventi musicali con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è una rassegna a cura dell’ICO Magna Grecia, e realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto, con il patrocinio del Ministero della Cultura e la Regione Puglia, e il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole, Kyma Mobilità, Baux Cucine e Comes.Willie Peyote (Guglielmo Bruno all’anagrafe), è un rapper e cantautore italiano. Un nome d’arte che unisce il personaggio “Willy il Coyote” con il peyote, cactus dagli effetti allucinogeni proveniente dall'America del Nord. Peyote ha conseguito la laurea in Scienze politiche con una tesi sulla rivolta di Los Angeles del 1992 come conseguenza del pestaggio di Rodney King da parte della polizia. Si è avvicinato al mondo della musica grazie al padre, seguendolo anche in tournée. Dopo aver sperimentato vari generi musicali, tra cui rock e il punk, nel 2004 entra nel mondo dell’hip hop e fonda gli S.O.S. Clique.Da quel momento, una carriera intensa e ricca di successi, fino alla partecipazione nel 2021 al Festival di Sanremo con il brano “Mai dire mai (la locura)” con il quale vince il prestigioso “Premio della critica – Mia Martini”.Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it