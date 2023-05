LECCE - Dal 28 aprile al 1° maggio, LecceArredo ha accolto migliaia di visitatori desiderosi di conoscere e apprezzare tutte le novità e le tendenze per la prossima stagione del settore arredamento e design, per interni ed esterni.Il quartiere fieristico di Miggiano ha ospitato lo storico evento, giunto alla 35esima edizione, per il secondo anno di fila registrando un numero maggiore di espositori e un boom di visitatori soprattutto nelle ultime due giornate di domenica e lunedì.Entusiasta l'organizzazione della Emme Plus e anche il sindaco di Miggiano, Michele Sperti, che ha affermato: "E' motivo di orgoglio per noi ospitare LecceArredo, segno che stiamo lavorando bene. Vorremmo dare una destinazione permanente allo spazio del quartiere fieristico, pertanto l'attività dell'Amministrazione Comunale, che da questo punto di vista si è attivata già da qualche anno, sta cominciando a raggiungere ottimi risultati. Le istituzioni devono essere al servizio dei cittadini e delle imprese, quindi noi andiamo loro incontro offrendo garanzie, collaborazione, sostegno perché l'evento è del territorio per i cittadini ed è compito delle istituzioni sostenere le attività economiche che si adoperano per servire servizi ai privati".La posizione geografica del quartiere fieristico, inoltre, consente a chi non aveva mai visitato prima LecceArredo a causa della distanza, di farlo agevolmente per la prima volta: il quartiere è infatti raggiungibile facilmente sia da Lecce che dal Sud Salento."Siamo felici di essere tornati a splendere con la nostra fiera dopo gli anni della pandemia e di vedere ancora una volta tantissima gente esplorare i padiglioni, curiosa, attenta, prendere contatti e idee - commenta poi Maurizio Nardelli, patron dell'evento - Ringraziamo tutti i nostri visitatori e in particolare l'Amministrazione Comunale di Miggiano, nella persona del sindaco Sperti, dell'assessore agli eventi fieristici Maria Antonietta Mancarella, dell'assessore Giuseppe Barbieri, e di tutti gli amministratori che si sono adoperati alla buona riuscita dell'evento con grande passione".I visitatori hanno potuto apprezzare le aziende del territorio dal vivo scoprendo i trend del settore arredo e design sia da interno che da esterno, ma anche tecnologia per la casa, domotica, impianti di ultima generazione, rivestimenti e tessile, pavimenti e infissi, sistemi di illuminazione, sicurezza e luxury.