BARI - Nell'ambito del progetto inclusione della Scuola Secondaria di I grado ‘Luigi Tinelli’, per l’anno scolastico 2022/23, c’è stato il coinvolgimento e la partecipazione diretta delle allieve e degli allievi nella redazione di un racconto successivamente pubblicato nel volume dal titolo "Raro è meglio di perfetto". Il libro tratta appunto il tema della "rarità".

“Tutti noi siamo unici e per questo rari – spiega il Sindaco Francesco De Carlo – e coltivare questa consapevolezza, meglio se sin da bambini, aiuterebbe le nuove generazioni a crescere più centrate e inclusive nei confronti della bellezza e della ricchezza che l’incontro con la rarità altrui può portare nelle vite di tutti noi. Sollecitare l’attenzione di tutti sulle patologie rare è un dovere di ciascuno. Se tale attenzione nasce sin dalla giovane età garantisce un impegno sociale ulteriore da parte degli adulti di domani, futuri medici o scienziati, i quali – con i loro studi - potrebbero dare qualche speranza in più verso chi, colpito da una malattia rara, aspira ad una migliore qualità della vita’’.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Tumore Desmoide.

Il 26 maggio 2023 alle ore 10.00 presso il Trullo Sovrano, si terrà l’evento di presentazione del libro con la partecipazione di:

Dott.ssa Angela Giuseppa Landi – Dirigente Scolastico IC Morea-Tinelli

Francesco De Carlo – Sindaco del Comune di Alberobello

Dott.ssa Valentina Liuzzi – Assessora del Comune di Alberobello Ambito Sociale, Trasporto Scolastico, Politiche Sociali e Servizi alla persona, Politiche educative e formative

Prof.ssa Palma Musaio – Docente presso IC Morea-Tinelli

Dott.ssa Alessandra Merlini – Ricercatrice del Dipartimento di Oncologia Università degli Studi di Torino

Dott.ssa Enrica Rossi – Presidentessa Associazione Italiana Tumore Desmoide

Dott. Paolo Taurisano – Professore Associato di Psicologia Generale, Università degli Studi di Bari

Modera

Prof.ssa Rosa Colonna – Docente presso IC Morea-Tinelli

A conclusione della presentazione, seguirà l’inaugurazione de “La mostra dei Mostri”, lo spazio dedicato alle illustrazioni realizzate dalle alunne e dagli alunni della Scuola ‘Luigi Tinelli’.

Conclude Valentina Liuzzi, Assessora del Comune di Alberobello in Ambito Sociale, Trasporto Scolastico, Politiche Sociali e Servizi alla persona, Politiche educative e formative: “L’evento è l’occasione per i nostri giovani alunni per riflettere sulla diversità e sulla rarità di ognuno, sulle caratteristiche personali e assolutamente uniche, o meglio Rare che, come recita il titolo dell'evento stesso e del libro, è accezione migliore che quella di “perfezione”. In un mondo che aspira troppo spesso alla perfezione nell’immagine, nelle performance, infatti, gli insegnanti e gli alunni della nostra Scuola secondaria di primo grado “Tinelli” ci aiutano a ricordare che si deve andare sul versante del rispetto delle reciproche individualità e di ciascuno nelle relazioni e nella quotidianità”.

A seguito della presentazione sarà possibile acquistare il volume, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Italiana Tumore Desmoide.