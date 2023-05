FASANO - Ancora una domenica di sangue sulle strade pugliesi. Grave incidente ieri sera sulla Ss172 tra Fasano e Locorotondo, in località Laureto. Una Ford CMax si è scontrata con uno scooter all'altezza di una curva. A perdere la vita Gianni Caramia, 22enne di Locorotondo. Il giovane è stato soccorso dal 118, ma è deceduto una volta arrivato all'ospedale di Monopoli. Ferita gravemente anche la sorella che era in moto con lui. La ragazza è ricoverata al Perrino di Brindisi.La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Ad intervenire sul luogo dell'incidente Polizia Locale di Fasano e Carabinieri.