via Quirinale.it

"Mai più vittime, mai più stragi". E' l'appello lanciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiusura del discorso tenuto al Quirinale nella mattinata di martedì 9 maggio 1978, in occasione della Cerimonia per la Giornata della memoria delle vittime del Terrorismo e delle Stragi e concomitante con il quarantacinquesimo anniversario dell'assassinio e del ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani a Roma per opera delle Brigate Rosse.Il capo dello Stato ha anche richiamato le giovani generazioni al confronto democratico all'interno delle istituzioni per evitare la ripetizione di quella stagione della storia repubblicana, costellata da violenze e lutti.