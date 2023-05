Massafra, è senza patente e trasporta la droga in auto





Da un successivo accertamento, grazie ad una accurata perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto tre involucri in cellophane contenenti verosimilmente sostanze stupefacenti dei tipi “eroina” e “cocaina”, del peso complessivo di circa 36 grammi, già confezionate e, dunque, pronte per essere spacciate al dettaglio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per le opportune analisi.





L’autovettura è stata affidata al padre, proprietario del mezzo, mentre al conducente sono state contestate le dovute infrazione al Codice della Strada. L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, dopo le formalità di rito, su diposizione dall’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la sua abitazione ove rimarrà agli arresti domiciliari.

MASSAFRA - La scorsa serata, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massafra hanno arrestato un 40enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i Carabinieri durante un posto di controllo effettuato sulle arterie stradali periferiche del comune massafrese, hanno fermato il 40enne alla guida della sua autovettura che da un primo controllo è risultato sprovvisto di patente di guida poichè mai conseguita.