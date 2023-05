ROMA - La Juventus è stata penalizzata di 10 punti in classifica. E' questa, secondo l'ANSA, la sentenza della Corte d'appello federale della Figc dopo la nuova udienza del processo plusvalenze. La decisione è stata appena notificata. I pubblici ministeri federali avevano chiesto una penalità di 11 punti. Con questa decisione i bianconeri scendono a 59 punti in classifica, fuori dalla zona valida per la qualificazione alla prossima Champions League.