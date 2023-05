Modugno, raccoglie petardo da terra e gli esplode in mano: gravi ferite per 13enne

MODUGNO (BA) - Attimi di panico ieri sera a Modugno, dove un 13enne è rimasto ferito in seguito allo scoppio di un petardo. Il giovane era in compagnia dei suoi amici nel parco comunale. Secondo le prime ricostruzioni, uno di loro avrebbe raccolto il petardo e l'avrebbe acceso. L'esplosione ha causato gravi ferite alla mano del 13enne.Il ragazzino è stato trasportato al policlinico in ambulanza e si teme possa perdere alcune dita. Da chiarire la dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri che hanno interrogato anche il ragazzo. Il 13enne avrebbe detto di aver trovato il petardo in una casa disabitata.