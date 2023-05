MOLFETTA (BA) - Stamani, dopo l'ordinanza che vieta la pesca dei ricci di mare, al mercato "Minuto pesce" di Molfetta gli uomini della Guardia Costiera hanno sequestrato 300 esemplari di ricci di mare ma anche 5 chili di limoni di mare, detti taratuffi.

I militari hanno deferito alla Procura della Repubblica di Trani un uomo per aver esposto in vendita un prodotto ittico di cui è vietata la cattura, e hanno sollevato, sempre nei suoi confronti, due denunce amministrative per sanzioni fino a 12.600 euro in quanto i ricci di mare erano sottodimensionati rispetto alle normative vigenti e provenivano da pesca illegale.