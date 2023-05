MONOPOLI (BA) – Talea Collection, gruppo alberghiero leader in Puglia con la sua collezione di hotel, annuncia una stagione 2023 ricca di iniziative ed eventi organizzati nelle varie proprietà: Masseria Il Melograno, il boutique hotel La Peschiera, il lido Le Tamerici a Monopoli, il Cala Ponte Hotel a Polignano.

L’apertura della Masseria Il Melograno e del boutique hotel La Peschiera è prevista per il prossimo 6 aprile, pronti per accogliere gli ospiti per il week-end di Pasqua e Pasquetta il 9 e 10 aprile.

“Siamo pronti ad una nuova stagione all’insegna di una importante programmazione, tesa alla valorizzazione del nostro incredibile territorio - spiega il General Manager di Talea Collection, Andrea Sabato - in un contesto sempre più dinamico ed accattivante. Guideremo i nostri ospiti italiani e internazionali, con nuova creatività, alla scoperta dell’autenticità e delle nostre tradizioni.”

Con l’arrivo della primavera, la Masseria Il Melograno, tipico esempio di autentica masseria fortificata della Puglia del XVII secolo, è il luogo perfetto in cui vivere la campagna pugliese nel suo splendore e nella sua bellezza, tra gli ulivi a perdita d’occhio, l’aranceto nei pressi della piscina, i carrubi e la bungavillea che evidenzia il bianco delle mura in calce.

Al via anche un Cooking Lab permanente da aprile a settembre presso la Masseria Il Melograno, dove poter imparare i segreti dei piatti della tradizione pugliese, ad esempio come realizzare la focaccia perfetta. Il ristorante Mùmmulo propone una reale esperienza di cucina tradizionale pugliese con ricette tipiche, reinterpretate dallo Chef Cosimo Amico, Executive Chef del Melograno. Al via collaborazioni con aziende vinicole pugliesi di eccellenza.

Il Petramare Physionatura Wellness Center della Masseria Il Melograno valorizza il legame con il territorio, grazie alla collaborazione con il brand pugliese Physionatura, con i prodotti legati alla natura e alla Puglia, usati nei trattamenti stagionali.

Di grande impatto anche la spiaggia privata del Melograno, collegata da un servizio navetta quotidiano: il Lido Le Tamerici, vero e proprio gioiello lungo la costa di Monopoli nella località Capitolo, con le sue tamerici che creano un’ombra naturale.

Il boutique hotel La Peschiera è una proprietà unica, che si distingue e conquista gli ospiti per la sua posizione “pied dans l’eau”. Un luogo unico, scelto come set tra le varie location della seconda stagione della fiction TV “Le Indagini di Lolita Lobosco” con protagonista Luisa Ranieri.

Il boutique hotel La Peschiera si conferma il luogo ideale per un soggiorno romantico ed esclusivo: perfetto per salire su un gozzo – tipica imbarcazione di pescatori - direttamente dalla camera d’albergo, per godersi il tramonto sul mare, in un tour organizzato ad hoc lungo la costa.

Con la sua terrazza panoramica, il ristorante Saleblu è il fiore all’occhiello del boutique hotel “La Peschiera”. Guidata dal 2021 dal giovane Executive Chef pugliese Vincenzo Montanaro, oggi la cucina di Saleblu si propone di ricercare e dare nuova luce alla materia prima, trasformandola con tecniche contemporanee. Dal 2022, il ristorante SaleBlu è Maison Valentin Leflaive, brand francese di grande prestigio nel mondo dello champagne.

In primo piano per la stagione 2023 le iniziative organizzate dalla DMC Talea Collection, che propone esperienze uniche con laboratori - tra i tanti - per scoprire i segreti dell'artigianato locale, o anche per conoscere le diverse tipologie di uva da tavola presenti in Puglia. Sono veri e propri percorsi sensoriali: l'UVA Tasting, il percorso dell'oleologo, i corsi di ceramica pugliese. Il tutto pensato per destagionalizzare e venire incontro alle esigenze degli ospiti che visitano la Puglia ormai tutto l’anno da tutto il mondo.

Tra le novità assolute dalla primavera, Talea Collection propone ai propri ospiti un’esperienza unica di immersione nella natura con Natura & Olive Oil Tree Bathing, programma ad hoc di 4 notti. Un ritiro di natura e benessere per favorire il recupero di se stessi, praticando nature e olive tree bathing per favorire rilassamento anti-stress, rigenerazione psico-fisica, ripristino del bioritmo, in collaborazione con la coach Giulia Terlicher, guida professioniste di tecniche immersive, e con la guida local Cesare Muciaccia, ex tennista agonista, trainer e formatore di Pilates. Un programma che prevede dalle passeggiate relax alla scoperta delle calette più segrete della costa di Monopoli, fino all’abbraccio con la natura: il Nature & Olive Oil Tree Bathing tra gli alberi di ulivo, re incontrastati della campagna pugliese. Oltre a una serie di trattamenti benessere presso la Petramare Physionatura Wellness Center della Masseria Il Melograno.

Con la DMC Talea Collection, sono stati elaborati Wine Tour nelle cantine pugliesi più interessanti e sono stati creati dei tour con estensione anche in altre proprietà di alto profilo.

Il Cala Ponte Hotel, quattro stelle alle porte di Polignano, si conferma anche per la stagione 2023 la base di partenza ideale per una gita in catamarano luxury: perfetto per chi ama il mare e lo sport. Itinerari unici in barca in cui scoprire la bellezza delle grotte: dalla Grotta delle Rondinelle alla Caverna dei Colombi, per chi ama un’immersione vera nel mare più blu.

Per chi invece ama la privacy assoluta: le proprietà Talea Trulli e Dimore includono masserie, trulli, lamie e ville di prestigio, per ogni esigenza. Dal trullo vista mare alla masseria autentica immersa nella campagna. Le proprietà Talea Trulli e Dimore si distinguono per l’assistenza di concierge 24 ore su 24, ingresso esclusivo garantito a tutti i servizi del gruppo Talea, inclusa il Beach Club Le Tamerici.

Uno dei servizi plus è lo Chef in villa, oltre ai trattamenti Spa disponibili su richiesta dal personale del Petramare Physionatura Wellness Center.

Le proprietà Talea Collection prevedono un ricco calendario di eventi

Non mancheranno gli eventi da non prendere

· Pasqua e Pasquetta 2023

· Masseria e Calici presso Masseria Il Melograno

· Festa Pugliese, Street Food

· Evento SaleBlu in Peschiera Hotel in collaborazione con lo champagne Maison Valentin Leflaive

· Serata di Ferragosto al ristorante Saleblu - Peschiera Hotel.

Per prenotazioni:

tel. 0806909030 email info@melograno.com

www.taleacollection.com