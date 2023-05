MONOPOLI (BA) - A causa delle avverse condizioni metereologiche del 1° maggio scorso, Spring Lights Festival verrà riproposto sabato 6 e domenica 7 maggio, illuminando e trasformando nuovamente corso Pintor Mameli e la Muraglia sul mare in area Porta Vecchia attraverso la proiezione di immagini grafiche e animazione in 3D.Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la città di Monopoli rilancia proponendo una nuova esperienza visiva e sonora coinvolgente e offrendo un progetto di arte digitale in linea con le produzioni europee.In questa nuova edizione, la sceneggiatura, il progetto grafico e la colonna sonora della narrazione sono il risultato di un’ulteriore ed approfondita esplorazione del territorio: le chiese rupestri, gli elementi architettonici e le opere d’arte della città, le tradizioni popolari che la contraddistinguono si animeranno in una sequenza di immagini, suoni e colori di forte impatto scenico, sottolineando la vocazione turistica della città Monopoli.Il progetto di videomapping narrativi e decorativi è promosso dall’Assessorato al Turismo di Monopoli, e viene realizzato con la direzione artistica, anche per quest’anno, firmata da Antonio Minelli.Ognuna delle proiezioni ha la durata di 15 minuti, suddivisi in narrazione e decorazione, e avverranno in contemporanea nelle due zone interessate, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, og­ni quarto d’ora per un totale di 12 proiezioni ciascuna.Info-Point Monopoli: 0804140264 |: info.monopoli@viaggiareinpuglia.it