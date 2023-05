MILANO - Myss Keta sarà il 18 maggio all'Alcatraz di Milano per festeggiare i 10 anni della hit di successo ‘Milano Sushi & Coca'. Per questo motivo, l'artista milanese ha chiamato ad aprire lo show una delle band underground più interessanti del momento, gli European Vampire. Veri e propri animali notturni, la band che si divide tra Milano e Parigi, porterà sul palco il suo sound sofisticato ed elegante, che creerà l’atmosfera giusta per scaldare i motori e iniziare questo viaggio in un mondo notturno onirico e carico di sensualità.

Il collettivo queer milanese Coriandoli sarà invece protagonista degli interludi della serata. Entrati in contatto con Myss attraverso le mise en scène delle loro “vetrine” nel club numero uno delle notti milanesi, il Plastic di Milano, e con la loro pubblicazione editoriale indipendente, approderanno sul palco dell’Alcatraz con la loro stupefacente arte performativa intrisa di spirito punk, ricerca di libertà espressiva e sfida alla cultura eteronormativa contemporanea.