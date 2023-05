Un appuntamento che fin da subito ha visto la partecipazione di autrici e autori provenienti da tutta Italia, accomunati dal desiderio di raccontare e raccontarsi attraverso il mezzo della scrittura. Un’edizione, questa del 2023, che rientra tra le azioni del progetto “Putignano Legge. La felicità abita nei libri”.





Possono partecipare autori e autrici che abbiano compiuto 18 anni con un componimento inedito, non superiore a 70 versi.



SEZIONE POESIA INEDITA IN VERNACOLO



Possono partecipare autori e autrici che abbiano compiuto 18 anni con un componimento inedito in vernacolo, non superiore a 70 versi, tradotti a margine in lingua italiana.



SEZIONE JUNIOR (3-17 ANNI)



Possono partecipare bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 17 anni con racconti brevi in italiano, poesie in italiano o in vernacolo secondo le caratteristiche riportate nell’Avviso, disegni ispirati liberamente al tema proposto. Sono ammesse tutte le tecniche artistiche. Le opere, per tutte le sezioni, non devono essere state mai pubblicate in versione cartacea o digitale (compresi siti web, social e blog). Tutti i componimenti e i disegni devono attenersi al tema. TEMA La Bella addormentata nel bosco – Riscrivi il finale L’edizione 2023 del premio letterario “Putignano racconta” ha per tema la fiaba originale di Charles Perrault “La Bella addormentata nel bosco”.



“C’erano una volta un re ed una regina che desideravano tanto avere un erede e che finalmente ebbero una bambina, a cui diedero il nome di Aurora. Organizzarono una grande festa e invitarono tutti i sovrani delle terre confinanti e tutte le Fate dei Regni, eccetto la Fata della Montagna, così anziana che nessuno si ricordava più della sua presenza.



Le fate iniziarono a dare i doni magici ad Aurora: la bellezza, la grazia, la gentilezza, l’intelligenza, la simpatia, l’abilità a fare tutto. Era quasi il turno della settima, che avrebbe dovuto pronunciarsi sull’amore, quando arrivò la Fata della Montagna. Era offesa per essere stata dimenticata e così disse “Non mi avete invitato, ma voglio anch’io fare un dono alla principessa: sarà la più bella principessa fino all’età di sedici anni, quando si pungerà con un fuso e morirà”. Detto questo, la fata sparì in una nuvola nera.



I genitori erano disperati, ma la settima fata disse: “Non posso annullare il suo incantesimo ma posso aggiungere il mio: se si pungerà cadrà in un sonno di cento anni, da cui sarà svegliata dal bacio del vero amore”. Il re allora fece distruggere tutti i fusi. Passarono sedici anni: Aurora era nel castello di campagna ed iniziò ad esplorare le stanze. In una stanza viveva una vecchina sorda che non aveva mai sentito del divieto di filare con l’arcolaio. Aurora fu stupita dal fuso che non aveva mai visto prima e volle provare ad usarlo, ma si ferì e cadde a terra come morta”



I partecipanti sono invitati a riscrivere in forma autonoma e creativa il finale, rispondendo alla domanda: “Cosa accade ad Aurora dopo essersi ferita con il fuso?”.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



Al Premio Letterario “Putignano Racconta” possono partecipare autori di qualsiasi età, sesso e nazionalità. I contributi dovranno essere inviati utilizzando esclusivamente i moduli Google (modulo maggiorenni: https://forms.gle/ShZpUwi8spQuXtg47; modulo minorenni: https://forms.gle/7dEyTCQ3pBTxupEA6). Secondo le modalità riportate nell’Avviso. I testi, in formato word, devono essere inviati entro e non oltre le ore 14:00 del 26 giugno 2023. La partecipazione al premio è gratuita. Gli autori premiati (I, II, III posto) nelle edizioni 2021 e 2022 non possono partecipare alla medesima sezione per la quale sono stati proclamati vincitori.



VALUTAZIONE E PREMIAZIONE



La valutazione dei lavori pervenuti viene affidata ad una Commissione giudicatrice composta da n. 5 componenti nominati dal Sindaco. La valutazione dei lavori in concorso sarà effettuata in forma anonima in base ai seguenti criteri. Per i testi in prosa e poesia: forma - competenza linguistica e correttezza formale (uso corretto della lingua); contenuto - originalità del contenuto e attinenza al tema; comunicazione - capacità di trasmettere emozioni ed originalità espressiva. Per i disegni: attinenza al tema – uso della tecnica – originalità e creatività. Ulteriori dettagli sulla procedura di valutazione sono consultabili sull’avviso pubblicato sul sito web del Comune di Putignano.



La giuria elaborerà una graduatoria dei partecipanti, per ogni sezione del premio, dalla quale verranno selezionati i primi cinque. I primi tre finalisti per ciascuna sezione saranno considerati vincitori e agli stessi verranno consegnati una pergamena e buoni libri. Agli altri finalisti si consegnerà un attestato di partecipazione al Premio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di istituire ulteriori menzioni fuori concorso. I lavori dei finalisti verranno stampati e pubblicati, in un unico volume, a cura del Comune. La premiazione dei vincitori è programmata nel periodo agosto-settembre 2023.

Progetto vincitore del bando “Città che Legge 2021” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura e per il quale abbiamo ottenuto dal Ministero della Cultura un finanziamento di 30 mila euro». SEZIONI DEL CONCORSO Il premio si articola nelle seguenti sezioni:Possono partecipare autori e autrici che abbiano compiuto 18 anni con un componimento in prosa, secondo le caratteristiche riportate nell’Avviso, in forma di lettera, diario, storia umoristica, sentimentale, drammatica, noir.