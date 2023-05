MILANO - Sarà presentata a Tuttofood, la fiera agroalimentare che si terrà a Milano dall’8 all’11 maggio, la gamma di prodotti “Re Nero 100% puro Suino Nero Italiano”. Si tratta del primo marchio collettivo nazionale in zootecnia, approvato dal Ministero delle Imprese lo scorso anno e che si accinge ad entrare in commercio con la certificazione di Agroqualità, ente certificatore del gruppo Rina e del Sistema Camerale Italiano. Protagonista la Puglia dove viene allevata una delle cinque razze del progetto di filiera, ovvero l’apulo-calabrese.“Si tratta di una riscoperta di produzioni di alta qualità e ad alto valore aggiunto che si candidano ad interpretare appieno le nuove tendenze di consumo in tema di sostenibilità ambientale, benessere animale e gusto autentico – dichiara Anna Madeo, presidente di Filiera Madeo capofila Rete Nazionale del Suino Nero Italiano – Preserviamo la biodiversità e la purezza di razze pregiate di suino nero, presenti nei diversi territori della nostra filiera da oltre 2.700 anni, sin dagli antichi Greci e Romani. Un patrimonio gastronomico inestimabile da valorizzare”.Il marchio “Re Nero” è il frutto del progetto “Filiera Suino Nero Italiano”, promosso dall’associazione di categoria Agrocepi e vincitore del IV bando del Ministero dell’Agricoltura sui Contratti di filiera e di distretto con protagonista la zootecnia pugliese. I risultati saranno illustrati nel convegno “Suino Nero: Re per Qualità, Sostenibilità e Italianità” che si terrà mercoledì 10 maggio presso lo stand aziendale a Tuttofood in fiera a Milano-Rho, con inizio ore 11:00. Parteciperanno Corrado Martinangelo, presidente Agrocepi, Anna Madeo, presidente Filiera Madeo, Enrico De Micheli, Amministratore delegato di Agroqualità e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.